Aktien Schweiz Vorbörse: SMI nach starkem Vortag wenig verändert erwartet

Nach dem fulminanten Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Generell sprechen Marktteilnehmer aber von einem schwungvollen Start in den neuen Monat, der nicht zuletzt durch die etwas gesunkenen Anleiherenditen und die Hoffnung auf Konjunkturmassnahmen in den USA gestützt werde. Die Kursavancen am gestrigen Montag seien auch eine Reaktion auf die zum Teil deutlichen Abgaben der Vorwoche gewesen, meint ein Händler. In diesem Umfeld hätten Investoren relativ günstige Aktien aufgesammelt.