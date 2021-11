Aktien Schweiz Vorbörse: SMI ohne klare Richtung zum Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag zunächst ohne klare Richtung in den Handel starten. Am Freitag hatte sich der Leitindex SMI mit seinem sechsten Wochenplus in Folge ins Wochenende verabschiedet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher uneinheitlich. So hatte die Wall Street am Freitag zwar mit Aufschlägen geschlossen, auf Wochensicht aber erstmals seit Wochen ein knappes Minus eingefahren. In Asien präsentieren sich die Märkte am Montag uneinheitlich. Dort reagieren Investoren auf zahlreiche Konjunkturdaten.