Aktien Schweiz Vorbörse: SMI setzt Ringen um 12'000 Punkte fort

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte er an die knappen Gewinne der Vorwoche anknüpfen - der sechsten Gewinnwoche in Folge. Die Vorgaben geben unterdessen keine klare Richtung vor. An der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag nach dem europäischen Börsenschluss kaum mehr bewegt und in Asien fällt der Wochenstart wegen der zuletzt wieder steigenden Corona-Zahlen eher zurückhaltend aus.