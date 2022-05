Aktien Schweiz Vorbörse: SMI setzt zur Erholung an

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zum Wochenstart auf Gegenbewegung. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag zum fünften Mal in Folge einen Wochenverlust eingefahren hat, dürfte es am Montag nun zu einer Erholung kommen, wie die aktuelle Indikationen vermuten lassen. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. In den USA hat die Wall Street am Freitag im späten Handel anfängliche Verluste klar eingedämmt. In Asien präsentieren sich die Märkte aktuell derweil etwas uneinheitlich.