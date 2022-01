Aktien Schweiz Vorbörse: SMI steuert auf vierte Verlustwoche zu

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss die Achterbahnfahret der letzten Tage fortsetzen. Aktuell deuten die Indikationen auf einen wenig veränderten Auftakt hin. Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart zeichnet sich für den Leitindex SMI somit eine weitere Verlustwoche ab - es wäre die vierte in Folge. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. So gingen die Kurse an der Wall Street nach Börsenschluss in Europa auf Talfahrt. Nach einem volatilen Verlauf schlossen dann sowohl der Dow Jones als auch die technologielastige Nasdaq im roten Bereich. In Asien dagegen überwiegen zum Wochenschluss die Kursgewinne.