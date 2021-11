Aktien Schweiz Vorbörse: SMI trotz Inflationssorgen auf Rekordniveau

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ, was in Marktkreisen auf Sorgen wegen der hohen Inflation zurückgeführt wird. Dies scheint die Börsen in Europa indes wenig zu kümmern. Nicht nur der Dax in Deutschland, sondern auch der hiesige SMI befinden sich in neuen Rekordhöhen. Mittlerweile liegt das am Vortag markierte neue Hoch des SMI bei über 12'600 Punkten, er hat am Vortag auch über dieser Marke geschlossen. Und mit den vorbörslichen Avancen liegt er nochmals etwas höher.