Aktien Schweiz Vorbörse: SMI über 12'400 Punkten erwartet

"Nach der Achterbahnfahrt der Märkte in der letzten Woche stehen die Händler wahrscheinlich an einem Scheideweg", kommentiert ein Börsianer. Einerseits sei Omikron weniger bedrohlich, andererseits könnte das Fed die Straffung der Geldpolitik beschleunigen, so dass es am Markt zu Verschiebungen kommen könnte. Daher dürften denn auch die US-Inflationsdaten im Laufe dieser Woche ein zentraler Datenpunkt für die Märkte sein. Als tendenziell stützend wird auch der Schritt der chinesischen Zentralbank vom Montag gesehen, den Mindestreservesatz zum zweiten Mal in diesem Jahr zu senken. "Der heutige Handel wird zeigen, ob diese aktuelle Aufwärtsbewegung weitergeht oder ob es sich nur um ein weiteres verblasstes Rallye handelt", prognostiziert ein weiterer Börsianer.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr 0,52 Prozent höher auf 12'439,91 Punkten. Von seinem Rekordhoch vor zweieinhalb Wochen bei 12'628 Punkten ist er damit jetzt noch knapp 200 Punkte entfernt.

Mit einem Plus von 1,4 Prozent ziehen die Papiere von ABB vorbörslich am stärksten an. Der Technologiekonzern setzt sich am Investorentag ambitionierte Ziele und will schneller wachsen als bisher. Bei Vontobel werden die Aussagen als grundsätzlich positiv gesehen. Laut Händlern stützt zudem eine Studie von Bernstein, in der die Coverage der Titel mit einem "Outperform"-Rating und Ziel 38 Franken aufgenommen wird.

Leicht überdurchschnittlich fester präsentieren sich auch die beiden Grossbanken UBS (+0,7%) und CS (+0,6%). Sie profitieren von der insgesamt etwas besseren Marktdynamik und auch den zuletzt wieder etwas gestiegenen Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen.

Bei der Cembra-Bank (+3,4%) kommen die am Investorentag ausgegebenen Wachstumsziele ebenfalls gut an. Die Konsumkreditbank will neue Wachstumschancen wie etwa im aufkommenden "Buy now, Pay Later"-Geschäft ergreifen.

Analystenkommentare sorgen unterdessen bei Clariant (+1,5%), Siegfried (+1,9%) und Tecan (+2,0%) für ein vorbörslich grösseres Interesse.

hr/kw

(AWP)