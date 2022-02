Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor wichtigen US-Daten wenig verändert erwartet

Nach dem starken Lauf zur Wochenmitte dürften sich die Investoren am Donnerstag erst einmal an der Seitenlinie aufhalten. Entsprechend deuten die Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt auf eine nur wenig veränderte Eröffnung hin. Am Mittwoch war der Leitindex SMI zeitweise um mehr als 2 Prozent gestiegen. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil gemischt. Während die Wall Street auch am Mittwoch nochmals kräftig zulegte, haben die asiatischen Investoren im Vorfeld wichtiger US-Daten bereits eine vorsichtige Haltung eingenommen.