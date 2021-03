Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig bewegt - Warten auf Fed

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seitwärts oder mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Dies sei auch nicht erstaunlich, meinen Händler mit Verweis auf die Kursgewinne der letzten Zeit. So hat der SMI an den ersten zwei Handelstagen der Woche fast 1 Prozent zugelegt, in der Woche davor insgesamt um mehr als 2 Prozent. Insofern sei ein Marschhalt durchaus angebracht, sagen Börsianer. Sie verweisen zudem auf durchzogene US-Vorgaben, nachdem der Schwung am Vorabend an der Wall Street gegen Handelsende abhanden gekommen war.