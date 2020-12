Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert erwartet

Aber auch dass in den USA noch immer kein neues Hilfspaket zur Stützung der Corona-geschädigten Wirtschaft auf den Weg gebracht worden sei, drücke auf die Stimmung, heisst es weiter. Solange diese Vereinbarung nicht stehe, dürfte der Markt volatil bleiben. Möglicherweise könnte sich die Stimmung aber noch etwas aufhellen. Ein Berater-Komitee der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich am Vortag für die Zulassung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs ausgesprochen. Über den Impfstoff von Moderna wird das Berater-Komitee am kommenden Donnerstag diskutieren.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr 0,18 Prozent niedriger mit 10'377,08 Punkten. Von den 20 SMI-Titeln werden 15 tiefer und drei höher indiziert. Roche und Novartis sind unverändert. Die Abschläge bewegen sich zwischen 0,3 Prozent für SGS und 0,7 Prozent für ABB. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,33 Prozent verloren.

Im Fokus stehen die Aktien von Zurich (+0,8%). Der Versicherer übernimmt nicht unerwartet vom US-Konkurrenten MetLife die Sparten Schaden- und Unfallversicherung für einen Gesamtpreis von 3,94 Milliarden Dollar. Im November hatte die Zurich bestätigt, dass mit MetLife Gespräche darüber geführt werden.

Positive Nachrichten prallen an den beiden Pharmariesen vorbörslich ab. Roche lanciert den Elecsys SARS-CoV-2 Antigen-Tests, der sich für grosse Testmengen eignet und als Hilfsmittel bei der Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion dient. In den USA hat Roche bei der FDA den Antrag auf eine Notfallzulassung gestellt. Novartis hat in der EU die Zulassung für den Colesterinsenker Leqvio (Inclisiran) erhalten.

Adecco sind um 0,4 Prozent höher indiziert. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personalvermittlers auf "Buy" von Hold" hochgestuft.

Eine Kurszielerhöhung von Citi verschafft LafargeHolcim ein Plus von 0,2 Prozent. Die US-Bank hat das Kursziel auf 59 von 53 Franken angehoben und empfiehlt den Titel des Zementherstellers zum Kauf.

Am breiten Markt sorgt ein Analystenkommentar der Credit Suisse bei Ascom (+3,7%) für Auftrieb.

pre/uh

(AWP)