Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert erwartet - CS im Fokus

Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag wenig verändert erwartet. Nach den jüngsten Gewinnen und leicht negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Das Umfeld bleibe schwierig, denn nach wie vor trieben die Rezessions- und Inflationsprobleme die Anleger um. So waren in den USA die Auftragseingänge dauerhafter Güter zwar besser als erwartet ausgefallen, doch damit stiegen die Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre strenge Zinspolitik fortsetzen werde.