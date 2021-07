Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert gesehen - Ergebnisse im Blick

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind leicht positiv. An der Wall Street wurden gar neue Rekorde markiert. Aber vor den zahlreichen Unternehmensergebnissen, die im In- und Ausland veröffentlicht werden und vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank (Fed ) am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig und schalteten einen Gang zurück, heisst es am Markt. In den USA werden nach US-Börsenschluss die Zahlen der Technologieschwergewichte Alphabet, Apple und Microsoft erwartet. Im Fokus der Anleger dürften daher Einzelaktien stehen.