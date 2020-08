Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert gesehen - Konsolidierung erwartet

An der Schweizer Börse dürften am Freitag keine dicken Stricke zerrissen werden. Die Märkte seien ein wenig wie gelähmt angesichts des Stillstandes bei den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung. "Solange es hier keine Fortschritte gibt, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten", sagt ein Händler. Im Gegensatz zum Vortag ist ausserdem der Datenkalender der Unternehmungen zum Wochenschluss sehr dünn. Dafür könnten die Daten zur Wirtschaftsleistung in der Eurozone und aus den USA die Detailhandelsumsätze, zur US-Industrieproduktion und zur Konsumlaune der Amerikaner für Impulse sorgen.