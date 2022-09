Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert gesehen - Warten auf Zentralbanken

Die Schweizer Aktenbörse wird am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert gesehen. Nach der schwächsten Woche seit rund drei Monaten hoffen Händler auf eine technische Gegenbewegung. "Wir wären überreif für eine Erholung" sagt ein Händler. Es sei aber kaum zu erwarten, dass diese noch vor den Zentralbankterminen in der laufenden Woche einsetzt, heisst es weiter. Zu wichtig seien die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen. Die Märkte seien sehr beunruhigt, nachdem die Zentralbanken klar gemacht hätten, dass sie den Kampf gegen Inflation über den Schutz der Konjunktur stellen.