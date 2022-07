Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert zum Start erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine wenig veränderte Eröffnung zu. Auf Wochensicht zeichnet sich damit aktuell dennoch ein Plus von etwas mehr als einem Prozent ab. Unterstützung erhält der Leitindex SMI von der Wall Street, wo die Kurse nach dem hiesigen Börsenschluss nochmals kräftig anzogen. In Asien finden die Märkte dagegen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.