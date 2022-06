Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Juni-Start freundlich erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein weiterer Stabilisierungsversuch ab. Am Dienstag hatten die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone die Investoren einmal mehr verschreckt und damit der Erholungstendenz der vorangegangenen Tage ein vorübergehendes Ende gesetzt. Die Vorgaben aus Übersee liefern nun allerdings kaum einen klaren Impuls. Die Wall Street hat am Dienstag letztlich im Minus geschlossen und in Asien präsentieren sich die Märkte zur Wochenmitte uneinheitlich.