Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Start knapp im Minus erwartet

Nach der jüngsten Erholung dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI noch seine freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag fortgesetzt. Da in den USA am Montag die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen den Investoren am Dienstag aussagekräftige Vorgaben. Das zeigt sich auch bei den asiatischen Börsen, die ohne klare Tendenz sind. Dort lieferten auch Konjunkturdaten aus China keinen starken Impuls.