Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenschluss tiefer erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte diese Handelswoche so beenden, wie er sie begonnen hat: mit Abschlägen. Damit würde der SMI den Vorgaben aus Asien folgen, wo es erneut abwärts ging, wenn auch moderater als im bisherigen Wochenverlauf. Befürchtungen über die Auswirkungen von Regulierungsmassnahmen in China auf den Bildungs-, Immobilien- und Technologiesektor hatten für einen regelrechten Ausverkauf in der Region gesorgt. Dagegen hatte sich die Wall Street am Donnerstag erneut auf Rekordkurs bewegt.