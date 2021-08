Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenstart in Rekordlaune erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es gleich zum Wochenstart mit neuen Rekorden weitergehen. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Freitag bei 12'146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt hatte, deuten die Indikationen am Montagmorgen auf eine noch höhere Eröffnung hin. Rückenwind erhält er dabei vor allem von den asiatischen Börsen. Die Wall Street war am Freitag selbst zwar tiefer aus dem Handel gegangen, hatte den Juli aber mit einem weiteren Plus beendet.