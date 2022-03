Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierung zeichnet sich zum Start in den März ab

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland wütet derweil weiter und hält die Volatilität an den Finanzmärkten hoch. Auch wenn es zu ersten Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien gekommen sei, könne von einer Beruhigung der Lage jedenfalls überhaupt nicht gesprochen werden, meinte ein Händler. Die Vorgaben aus Übersee könnten aber die Märkte in Europa zum Start in den März stützen. So hat die späte Erholung an der Wall Street gerade in Asien für einen freundlichen Auftakt in den neuen Monat gesorgt.