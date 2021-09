Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft kaum verändert. Nachdem sich die Befürchtungen wegen einer möglichen Immobilienkrise in China wegen des drohenden Einbruchs von Evergrande über die vergangenen Tage zu einem veritablen Kursrutsch ausgeweitet haben, liegen die Hoffnungen der Investoren auf einer baldigen Stabilisierung der Märkte. Immerhin hat der hiesige Leitindex SMI allein in den vergangenen 10 Börsentagen um über 5 Prozent nachgegeben.