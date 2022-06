Aktien Schweiz Vorbörse: Talfahrt findet noch kein Ende

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine Talfahrt der Vorwoche am Montag fortsetzen. Gemäss den vorbörslichen Indikationen rutscht der SMI zum zweiten Mal im laufenden Jahr unter die Marke von 11'000 Punkten. An den Bösen weltweit herrscht wegen der überraschend hohen Teuerung in den USA seit Freitagnachmittag eine Ausverkaufsstimmung. Das angeschlagene Sentiment wird von neuen Massentests im Zusammenhang mit Corona in China zusätzlich getrübt.