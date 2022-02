Aktien Schweiz Vorbörse: Ukraine-Krieg belastet Märkte erneut

Für die Finanzmärkte zeichnet sich angesichts des anhaltenden Ukraine-Krieges ein verlustreicher Start in die neue Handelswoche ab. Am Wochenende hatte der russische Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Westen wiederum hat die Sanktionen gegen Russland verschärft. So setzte die Europäische Union in der Nacht zum Montag schwerwiegende Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Die Strafmassnahme gilt als ebenso schwerwiegend wie der geplante Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.