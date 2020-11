Aktien Schweiz Vorbörse: Unklarer US-Wahlausgang sorgt für Zurückhaltung

Wie schon vor vier Jahren sei der klare Favorit der Umfragen und Medien, Joe Biden, plötzlich nicht mehr der klare Favorit, kommentiert ein Börsianer. Allerdings stünden noch viele Stimmen aus, die per Briefwahl abgegeben wurden und in den kommenden Stunden und vielleicht auch Tagen noch ausgezählt werden müssen. "Da Biden in den Auszählungen der per Briefwahl abgegeben Stimmen bislang die Nase vorn hat, ist das Rennen ums Weisse Haus also noch lange nicht entschieden."

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär errechnete SMI notiert gegen 8.20 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 9'994,13 Zählern. An den vorangegangenen beiden Handelstagen hat der Leitindex seine kompletten Verluste der Vorwoche ausgeglichen.

Neben dem SMI sind auch die Indikationen an den wichtigsten Märkten Europas in den letzten Stunden zurückgekommen. So werden etwa der deutsche Dax, der britische FTSE 100 oder auch der Eurostoxx 50 aktuell tiefer taxiert. Beim Broker IG wird ebenso der Dow Jones aktuell tiefer erwartet.

"Bei der Politik in Europa könnte es heute Morgen zu langen Gesichtern kommen" heisst es in einem Kommentar der VP Bank. "Sollte Donald Trump doch gewinnen, könnten die Handelskonflikte in die Verlängerung gehen."

Von den 20 SMI-Werten werden alle bis auf Swiss Life (+1,5%) tiefer indiziert. Der Versicherer hat im laufenden Jahr weiter an Volumen verloren, nachdem sie im letzten Jahr in der beruflichen Vorsorge vom Ausstieg des Konkurrenten Axa aus der Vollversicherung profitiert hatte. Weiter an Gewicht gewinnt indessen das Kommissionsgeschäft.

Die übrigen Blue Chips notieren überwiegend im Minus. Lediglich AMS stemmen sich mit +1,2 Prozent gegen den schwächeren Trend und auch Adecco knüpfen mit +0,4 Prozent an ihren starken Lauf vom Vortag an.

Im breiten Markt hat am Morgen mit Vontobel (+2,6%) noch ein weiterer Finanzwert über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert. Der Industriekonzern Burckhardt Compression (BC) (+1,4%) kann ebenfalls mit seinen Zahlen überzeugen.

hr/tt

(AWP)