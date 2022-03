Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltener Auftakt erwartet

Nach der starken Vorwoche zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Montag zunächst eine etwas zurückhaltende Eröffnung ab. Hatten in der vergangenen Woche noch Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen Russland und der Ukraine teilweise zu dem Kursverlauf beigetragen, mache sich aktuell eine wieder erstarkende Unsicherheit bemerkbar. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. Während die Wall Street am Freitag ebenfalls klar im Plus geschlossen hat, geben die führenden Börsen Asiens etwas nach.