Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltener Start ins neue Jahr erwartet

Für die Schweizer Börse zeichnet sich ein verhaltener Auftakt ins Neue Jahr an. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv und die Geldflut der Notenbanken halte an. Auch hellten sich die konjunkturellen Perspektiven dank der Regierungsprogramme und der Aussicht auf flächendeckende Corona-Impfungen auf, heisst es am Markt. Zudem fliesse zu Jahresanfang in der Regel stets Kapital in die Märkte, das angelegt werden wolle.