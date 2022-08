Aktien Schweiz Vorbörse: Verschnaufpause von jüngsten Abgaben

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag laut den vorbörslichen Indikationen zunächst etwas von seinen jüngsten Verlusten erholen. An der Wall Street hatten am Vorabend die wichtigsten Indizes ihre Talfahrt gebremst, während es in Japan nach oben ging. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Anleger mit seinen Aussagen verunsichert, das Fed werde die Inflation bekämpfen, auch wenn dies für die Wirtschaft schmerzhaft sein sollte.