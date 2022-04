Aktien Schweiz Vorbörse: Verstärkte Zinsängste ziehen Kurse nach unten

Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Notierungen am Sechseläuten-Montag auf eine deutlich negative Eröffnung zu. Der Abwärtstrend der Vorwoche scheint sich damit fortzusetzen. Belastet werden die Börsen Europas von sehr schwachen Vorgaben aus den USA. Am Freitag hatten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 jeweils beinahe 3 Prozent nachgegeben, belastet vor allem von steigenden Zinssorgen. Zur schlechten Stimmung trugen am Freitag auch die steigenden Renditen am US-Bondmarkt bei.