Aktien Schweiz Vorbörse: Vor Erholungsversuch - Zollstreit verunsichert weiter

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch aufgrund vorbörslicher Indikationen ein wenig höher gesehen. Trotz der starken Kursabschläge an den Vortagen wolle aber niemand so recht an eine Erholung zu glauben, heisst es im Markt. Dafür sei die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Handelsstreit einfach zu gross. "Vielleicht reicht es wieder für ein positives Opening, aber dann bröckeln die Kurse wieder ab wie am Vortag", sagte ein Händler. Gegen eine richtige Erholung sprächen zudem die negativen Vorgaben aus den USA und Asien und die erneut tiefer indizierten US-Aktien-Futures.