Aktien Schweiz Vorbörse: Vor Fed- und SNB-Zinsentscheid etwas leichter erwartet

Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien sorgten für eine trübe Stimmung, heisst es am Markt. Die Rezessionssorgen und die Zentralbanken hätten die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Daher sei vor der am Abend erwarteten grossen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft der Anleger wohl nur gering. Und da am Donnerstagmorgen die Schweizerische Nationalbank (SNB) ebenfalls mit einem grösseren Zinsschritt nachdoppeln könnte, dürften ohnehin keine dickeren Taue zerschnitten werden. Vorsicht und Zurückhaltung laute das Motto, heisst es.