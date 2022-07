Aktien Schweiz Vorbörse: Vor US-Jobdaten leicht höher gesehen

Am Berichtstag stehen laut Händlern die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. Bis dahin dürften sich die Anleger eher zurückhalten, heisst es. Von den Daten erhoffen sich Marktteilnehmer weitere Hinweise auf die Konjunktur- und Inflationsaussichten. Laut dem Experten Michael Hewson von CMC Markets sollte sich das Beschäftigungswachstum im Juni verlangsamt haben. In Europa bleibt zudem die Gaskrise im Zentrum des Interesses. Am Montag soll die wartungsbedingte Abschaltung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 beginnen und 10 Tage dauern. Für eine gewisse Verunsicherung sorgt zudem das Attentat auf den ehemaligen Premierminister japanischen Shinzo Abe.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,10 Prozent hinzu auf 10'9561,47 Punkte. Im SMI werden bis auf Logitech (+0,9%) alle übrigen Titel um 0,1 Prozent höher gestellt. Insgesamt steuert der SMI damit aber auf eine positive Wochenbilanz zu.

Grössere Gewinne verbuchen technologienahe Werte, die von den positiven Vorgaben der Nasdaq profitieren würden, heisst es am Markt. So werden neben Logitech auch Temenos (+0,6%), VAT (+0,8%) und AMS Osram (+0,6%) sowie die am breiten Markt gehandelten Comet (+0,8%), Inficon (+0,5%) und U-blox (+2,1%) höher indiziert. Bei U-blox sorgt die Aufstufung auf "Add" von "Reduce" durch Baader Helvea für zusätzlichen Rückenwind.

Die Zukäufe von Holcim in Rumänien und von SGS in Deutschland beeinflussen die Kurse vorbörslich nicht. Der einzige SLI-Wert, der tiefer gestellt wird, ist Adecco (-0,4%). Dies könne damit zu tun haben, dass Oddo das Kursziel für den Personalvermittler auf 43 von 62 Franken gesenkt hat, heisst es. Allerdings lautet das Rating weiterhin "Outperform" und auch das Kursziel liegt deutlich über dem gestrigen Schlusskurs von 33,15 Franken.

pre/ra

(AWP)