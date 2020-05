Aktien Schweiz Vorbörse: Vorzeichen deuten klar nach unten

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag eine markant tiefere Eröffnung ab. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen und dem Feiertag am Donnerstag dürfte damit ein guter Teil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder mitgenommen werden. Die Vorgaben aus den USA vom Auffahrtstag sind negativ und auch in Tokyo zeigen die Indikatoren am Freitag nach unten. Belastet wird das Sentiment von neuen politischen Spannungen zwischen den USA und China.