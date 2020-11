Aktien Schweiz Vorbörse: Weiter auf Konsolidierungskurs gesehen

Die Konsolidierung am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich auch am Freitag fortsetzen. Die Anleger schwanken laut Händlern hin und her zwischen der Hoffnung, dass bald zur Verfügung stehende Impfstoffe die Rückkehr zur Normalität ermöglichen und der Tatsache, dass die Infektionszahlen mit dem Coronavirus weiterhin steigen und immer mehr Länder die Massnahmen zur Pandemie-Bekämpfung verschärfen. Vor diesem Hintergrund sei nicht viel zu erwarten, sagt ein Händler. Am Freitag nehme die Risikoneigung ohnehin eher ab. Damit zeichnet sich für den SMI, der seit Ende Oktober rund 1'000 Punkte zugelegt hat, für die zu Ende gehende Woche praktisch eine Nullrunde ab.