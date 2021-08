Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung vor US-Jobdaten erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zunächst in einer engen Spanne auf Rekordniveau bewegen. Wie jeden ersten Freitag im Monat stehen am Nachmittag in den USA die monatlichen Arbeitsmarktdaten an. Sie haben schon seit Tagen ihre Schatten vorausgeworfen, und im Vorfeld dieser für die US-Notenbankpolitik wichtigen Zahlen dürften sich die Investoren nicht weit aus dem Fenster lehnen. Dass Marktteilnehmer derzeit unsicher sind, zeige sich auch an der breiten Spanne der Schätzungen, heisst es im Handel. Sie reiche von 350'000 bis 1,2 Millionen neuen Jobs, die geschaffen wurden.