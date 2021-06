Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet

An der Schweizer Börse dürften sich die Kursausschläge am Mittwoch zunächst in Grenzen halten. Die Vorgaben aus dem Ausland sind verhalten. Denn die US-Börsen haben am Vortag nach einem starken Auftakt den Schwung verloren und die Märkte in Fernost zeigten sich bei geringen Kursänderungen uneinheitlich. Zudem fehlten dem Schweizer Markt eigene Impulse. Die Agenda für den Handelstag präsentiert sich dünn. Daher gebe es für die Anleger keine Kaufimpulse und der Markt dürfte wohl das rekordhohe Kursniveau, das er am Vortag erreicht hatte, konsolidieren, sagt ein Händler.