Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet

An der Schweizer Börse stehen die Ampeln zur Wochenmitte dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost auf Grün. Dennoch werden die Kurse mehrheitlich eine Spur tiefer indiziert. Dabei hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag die Marktteilnehmer wieder beruhigen können. Laut Powell hat das Fed zwar die Inflation im Blick, will aber nicht übereilt an der Zinsschraube drehen. Der Preisanstieg sei wahrscheinlich nur vorübergehend. Darauf legten vor allem die Technologiewerte zu.