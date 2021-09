Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss aufgrund vorbörslicher Indikationen eine wenig veränderte Tendenz ab. Die Stimmung an den Märkten sei zwar gut und die Vorgaben aus den USA und Japan seien ebenfalls positiv. Doch dies dürfte bei uns bereits am Vortag vorweggenommen worden sein, sagt ein Händler. Der Leitindex SMI hat bis am Vorabend bereits die deutlichen Verluste vom Wochenanfang wieder wettgemacht. Neue Impulse sind rar. Am ehesten könnte die Veröffentlichung des deutschen Ifo-Geschäftsklimas am Vormittag den Markt etwas bewegen.