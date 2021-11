Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet

Doch nach der starken Vorwoche warteten die Anleger erst einmal ab, heisst es weiter. Eine Konsolidierung täte ohnehin gut. Denn nach den verschiedenen Zentralbankereignissen und dem US-Arbeitsmarktbericht sei es auch auf der Makroseite etwas ruhiger. Wichtige Konjunkturzahlen stünden erst am Mittwoch mit den US-Inflationsdaten auf dem Programm, und die Berichtsaison nehme erst im Verlauf der Woche wieder stärker Fahrt auf. Als ein Störfaktor könnten sich die steigenden Corona-Fallzahlen erweisen, auch wenn diese wegen der Impfungen und der Aussicht auf eine wirksame Pille des Pharmariesen Pfizer etwas von ihrem Drohpotenzial verloren hätten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird gegen 08.15 Uhr um 0,10 Prozent niedriger bei 12'309,82 Punkten indiziert. Am Freitag war der SMI zwar etwas gefallen, hatte aber dennoch über die Woche betrachtet ein Plus von 1,8 Prozent verbucht. Das war der fünfte Wochengewinn hintereinander.

Von den 20 SMI-Titeln werden 18 tiefer und zwei höher gestellt. Richemont werden nach einem Bericht der Internetplattform "Miss Tweed" vorbörslich um 1,4 Prozent fester gehandelt. Demnach soll der aktivistische Investor Third Point eine "signifikante Position" an dem Luxusgüterhersteller aufgebaut haben. Bereits am Freitag hatten die Titel 3,3 Prozent auf 120,30 Franken zugelegt und die ganze Woche insgesamt 6,4 Prozent.

Credit Suisse sind um 0,3 Prozent fester indiziert. Auch bei CS sorgt ein Medienbericht für Nachfrage. In einem Interview mit der Sonntagszeitung sagte David Herro, Anlagechef des CS-Grossaktionärs Harris Associates, er könne sich Kooperationen zwischen der CS und der UBS in den Sparten Investmentbanking und Asset-Management vorstellen. Ausserdem teilte die CS mit, sie empfehle ihren Kunden für Prime Services zu BNP zu gehen, da die Bank ja bekanntlich aus diesem Geschäft aussteigt.

Klar tiefer indiziert sind Sonova (-2,2%). Der Hörgerätehersteller soll mit gewissen Cochlea-Implantaten grössere Probleme als bisher bekannt haben. Hunderte Personen müssen laut einem Bericht der "NZZ am Sonntag" erneut operiert werden.

Auf den hinteren Rängen werden SIG (+0,8%) höher gestellt. Der Verpackungs- und Abfüllspezialist hat eine neue Abfüll-Anlage für Kartonverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie lanciert.

pre/ys

(AWP)