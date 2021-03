Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - CS bleibt im Fokus

Zudem dürfte die Risikobereitschaft der Anleger auch eher gering sein, weil ab heute in den USA Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht werden. Dabei wird der ausführliche Bericht der US-Regierung wie üblich am Freitag veröffentlicht. Doch dann ist die Schweizer Börse wegen des Karfreitag-Feiertags geschlossen und gehandelt wird erst am Dienstag wieder.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr um 0,11 Prozent hinzu auf 11'133,82 Punkte. 17 der 20 SMI-Titel werden tiefer und nur Alcon, Roche und UBS sind höher indiziert. Die Abschläge sind aber bei den meisten Titeln minimal.

Einzig die Aktien der Credit Suisse werden um 1,1 Prozent tiefer gestellt. Das Papier bleibe mit Unsicherheit behaftet, solange nicht klar sei, wie viel die Greensill-Affäre und der Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital kosten, sagte ein Händler. Zudem gebe es Befürchtungen, dass die CS deswegen ihr Aktienrückkaufprogramm stoppen oder die Dividende ausfallen lassen könnte. CS ist per Dienstagabend mit einem Minus von 8,6 Prozent die am schlechtesten gelaufene Aktie des SLI im laufenden Jahr.

Fester gestellt sind UBS (0,9%). Sie profitierten weiter von einer technischen Erholung. Der Kurs war im Sog der CS ebenfalls gefallen. UBS hat 2021 bisher fast 18 Prozent zugelegt.

Der Genussschein von Roche wird um 0,9 Prozent höher indiziert. Der Pharmakonzern führt neu den Elecsys EBV-Test zur Erkennung des Epstein-Barr-Virus ein. Lanciert werde er in Ländern, die das CE-Zeichen akzeptieren. In den USA werde man die Zulassung bei der FDA beantragen.

Ebenfalls höher sind Alcon (+0,1%). Dagegen werden Novartis und Nestlé um je 0,1 Prozent niedriger angeschrieben.

Auf den hinteren Rängen dürften Gelanica tiefer eröffnen. Ein Grossaktionär hat via Credit Suisse in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren drei Prozent oder 1,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 58,60 Franken je Aktie platziert. Das Volumen wird mit 88 Millionen Franken angegeben. Am Dienstag schlossen Galenica bei 60,45 Franken.

Belimo sind um 2,1 Prozent tiefer indiziert. Der Titel wird heute Ex-Dividende von 150 Franken gehandelt.

