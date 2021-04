Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet - Ergebnisse im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund verhaltener Vorgaben aus den USA und aus Asien wenig verändert erwartet. Die Konsolidierung halte an, heisst es am Markt. Einen starken Einfluss auf die Marschrichtung der Aktienkurse dürfte die laufende Bilanzsaison ausüben, die am heutigen Tag in eine heisse Phase tritt. Mit ABB, Novartis und UBS haben gleich drei SMI-Schwergewichte ihre Zahlen veröffentlicht.