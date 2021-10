Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen

Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenstart zunächst wenig veränderte Kurse erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber enttäuschende Konjunkturdaten aus China dürften auf die Stimmung drücken, heisst es am Markt. Zudem käme nach dem zuletzt doch wieder starken Lauf - der Leitindex SMI ist in der vergangenen Woche um 1,7 Prozent gestiegen - eine Atempause auch nicht ganz unerwartet. Zuletzt hatten unerwartet gute Konjunkturzahlen und Unternehmensergebnisse aus den USA den Börsen Auftrieb verliehen.