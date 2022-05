Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen

Die Marktteilnehmer an der Schweizer Börse hoffen am Dienstag auf eine Stabilisierung oder gar leichte Erholung. Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine technische Erholung mehr als angezeigt, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Am Markt ist denn auch von einem möglichen "Turnaround Tuesday" die Rede. Doch dafür bräuchte es mutige Anleger, die Anschlusskäufe tätigten.