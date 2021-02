Aktien Schweiz Vorbörse: Zinsängste ziehen Märkte nach unten

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine klar tiefere Eröffnung zu. Das Zwischenhoch vom Mittwoch scheint nur noch ferne Vergangenheit. Mit dem Wiederaufflackern der Zinsängste ziehen dunkle Wolken auf. So sind die Vorgaben aus den USA tiefrot, verlor doch der Dow Jones rund 1,8 Prozent und der Nasdaq 100 gar 3,6 Prozent. In Asien büsst der Nikkei derweil rund 4 Prozent ein. Der SMI hält sich dank seine defensiven Ausrichtung vorläufig noch etwas besser.