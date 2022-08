Aktien Schweiz Vorbörse: Zinssorgen belasten auch zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart am Montag an die Schwäche von vor dem Wochenende anknüpfen. Die vorbörslichen Indikationen sind tiefrot. Die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatte zwar bereits am Freitagnachmittag die hiesigen Kurse belastet. Die wieder aufgefrischten Zinssorgen drücken die Märkte aber weiterhin. Die Vorgaben aus den USA sind so schwach wie selten. Die US-Indizes haben nach Börsenschluss in Europa am Freitagabend weiter markant nachgegeben. Unter dem Strich büssten der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag über 3 Prozent ein, die Techaktien an der Nasdaq gar über 4 Prozent.