Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltung dürfte Geschehen weiter bestimmen

Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Investoren auch zur Wochenmitte nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das lassen zumindest die vorbörslichen Indikationen vermuten. Sie deuten auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Die Vorgaben aus Übersee werden als uneinheitlich gesehen. Während die Wall Street am Dienstag nach dem hiesigen Börsenschluss noch weiter abgerutscht war, sorgen Schnäppchenjäger und eine generelle Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten in Asien am Mittwoch für Kursgewinne.