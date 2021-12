Aktien Schweiz: Weiter fest vor Fed-Sitzung

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag solid im Plus. Ungeachtet der Nervosität im Vorfeld des Sitzung der amerikanischen Notenbank vom heutigen Abend macht der SMI nach drei schwächeren Tagen wieder etwas Boden gut. Die Stimmung sei angesichts der hohen Omikron-Fallzahlen und der starken Teuerung dennoch etwas angeschlagen, heisst es in Marktkreisen.