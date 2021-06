Aktien Schweiz: Wenig verändert - Pharmatitel bremsen

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Montag in engen Spannen mehr oder weniger um den Schlussstand der Vorwoche. Die Stimmung der Anleger ist laut Händlern nicht schlecht. Nach dem Rekordhoch vom Freitag sei eine Konsolidierung angesagt, was dem Markt nur gut tue. Denn dieser sei technisch überkauft. Zudem seien die Anleger mehrheitlich zufrieden mit ihren Positionen und es dränge sich daher auch kein neuer Handlungsbedarf auf. Dazu komme, dass am Berichtstag in den USA und in Grossbritannien wegen eines Feiertags die Börsen geschlossen bleiben. Damit fehlten wichtige Impulse.