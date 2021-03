Aktien Schweiz: Wenig verändert - Zyklische Werte gefragt

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag nach einem positiven Start im Verlauf wenig verändert. Händler beschreiben das Geschäft als uneinheitlich. Die Stimmung sei dank positiven Vorgaben von den Börsen in den USA und in Fernost gut. Und sie werde durch Konjunkturzahlen aus Deutschland noch verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg mit 96,6 Punkten auf den höchsten Wert seit Juni 2019. Auch in Italien hellte sich die Unternehmensstimmung auf. Dies seien zusammen mit den forcierten Impfkampagnen weitere Puzzle-Teilchen, für das Bild einer sich rasch erholenden Weltwirtschaft, sagt ein Händler.