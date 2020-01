Givaudan-Aktien zeigen deutliche Erholungsbewegung

Die Givaudan-Aktien zeigen am Freitag im Tagesverlauf eine eindrückliche Erholungsbewegung. Waren die Aktien am Morgen nach der Vorlage von Jahreszahlen noch am SMI-Ende in den Handelstag gestartet, so gehören sie vor Börsenschluss zu den festesten Titeln im Bluechip-Index.