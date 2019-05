----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Auch zu Beginn der neuen Handelswoche dürfte der Dax um die Marke von 12 000 Punkten pendeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent höher auf 12 038 Punkte. In London und den USA bleiben die Börsen am Montag wegen Feiertagen geschlossen. "Mit den Feiertagen dort dürfte es noch ruhiger zugehen", schrieb Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Das deutsche Aktiengeschäft dürfte von deutlich geringeren Börsenumsätzen gekennzeichnet sein, was allerdings hier und dort grösseren Kursausschlägen Vorschub leisten könnte.

USA: - VERSÖHNLICHES ENDE/MONTAG ZU - Nach einer turbulenten Woche haben versöhnlichere Worte des US-Präsidenten am Freitag für ein wenig mehr Zuversicht unter Anlegern gesorgt. Der Dow Jones Industrial erholte sich um 0,37 Prozent auf 25 585,69 Punkte . Zwischenzeitlich hatte er die Gewinne fast gänzlich wieder abgegeben. Beobachter sprachen von einem verhaltenen Aktiengeschäft vor dem Feiertag "Memorial Day" am Montag, dann sind die US-Börsen geschlossen. Auf Wochensicht verlor der Dow 0,7 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen in Asien ergibt sich zu Wochenbeginn keine klare Tendenz. Japans Nikkei 225 steigt zur Stunde um 0,26 Prozent auf 21 172,34 Punkte, Hongkongs Hang Seng gibt 0,56 Prozent auf 27 200,14 Punkte ab und Chinas CSI steigt um 0,09 Prozent auf 3597,28 Punkte.

DAX 12.011,04 0,49% XDAX 12.034,37 0,77% EuroSTOXX 50 3.350,70 0,71% Stoxx50 3.103,32 0,63% DJIA 25.585,69 0,37% S&P 500 2.826,06 0,14% NASDAQ 100 7.300,96 -0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,26 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1210 0,05% USD/Yen 109,48 0,17% Euro/Yen 122,73 0,22%

ROHÖL:

Brent 68,68 -0,01 USD WTI 58,38 -0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der Top-Investmentbanker der Deutschen Bank, Garth Ritchie, ist besorgt über die Einschnitte in seinem Bereich und könnte gehen, FT

- "Die Grosse Koalition hat bei dieser Wahl nach der Bundestagswahl den zweiten Denkzettel erhalten", Interview mit Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates zur Europawahl, Bild

- EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) empfiehlt angesichts der Verluste von Union und SPD bei der Europawahl eine Fortsetzung der grossen Koalition, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der deutsche EU-Kommissar Oettinger will den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber notfalls gegen den Willen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als neuen Kommissionspräsidenten durchzusetzen, Interview, Funke Mediengruppe sowie Welt

- Experten sehen das Ziel, die Verwaltung bis 2022 zu digitalisieren, gefährdet, HB

- Chinesische ByteDance will eigenes Smartphone mit eigenen vorinstallierten Aps auf den Markt bringen, FT, S. 8

- US-Präsident Donald Trump will, dass der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe in den Iran geht, um Gespräche mit dem Präsidenten Hassan Rouhani zu führen, Yomiuri

- Für viele Detekteien kommen inzwischen 80 Prozent oder mehr der Aufträge aus der Wirtschaft, FAZ, S. 17

- Der Ikea-Chef Jesper Brodin will mit dem Möbelkonzern in die Innenstädte und den Konzern "grüner" machen, Interview, FAZ, S. 23

- "Wir haben schon Lieferungen wegen Glyphosat abgewiesen", Interview mit Ste­fan Hipp, ge­schäfts­füh­ren­der Ge­sell­schaf­ter des Ba­by­kost-Her­stel­lers Hipp, FAZ, S. 25

bis 20.30 Uhr:

- Deutsche Politik will Trend zu Start-up-Ausgründungen an Unis verstärken, HB, S. 14-15

- Deutscher Online-Luxusmodehändler Mytheresa steht vor dem Verkauf und will expandieren, HB, S. 18-19

(AWP)